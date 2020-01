publié le 13/01/2020 à 11:01

C'est l'une des réunions de famille les plus attendues, tant elle risque de bouleverser une dynastie qui règne sur l'Angleterre et ses dépendances depuis plusieurs siècles.



La reine Elizabeth et les princes Charles, William et Harry se retrouveront ce lundi 13 janvier à Sandringham House, l’une des résidences privées de sa Majesté, afin de tirer au clair le statut de Harry et de sa femme Meghan, désireux de prendre leurs distances avec les engagements royaux.

Présent donc au sein de cette réunion, le prince William, troisième prétendant à la couronne après la reine et le prince Charles, a réagi auprès d'un de ses proches à propos d'une situation qui le touche personnellement. "Cela me rend triste", aurait-il confié dans des propos relayés par le Sunday Times, et rapportés par Madame Figaro.

Deux maisons déjà séparées

"J’ai toujours soutenu mon frère, mais aujourd’hui je ne suis plus en mesure de le faire", a expliqué le mari de Kate Middleton. "Nous sommes des entités séparées", a indiqué le prince.



Les deux enfants de Lady Diana, qui ont grandi soudés et solidaires à la suite de la mort de leur mère, vont ainsi être désormais loin l'un de l'autre. Il y a quelques mois déjà, les deux princes avaient signifiés que les maisons Cambridge (William) et Sussex (Harry) se séparaient.

"Tout ce que nous pouvons faire, et tout ce que je peux faire, c’est d’essayer de les soutenir et d’espérer que nous serons tous un jour sur la même longueur d’onde", aurait formulé William, chagriné de voir son petit frère s'éloigner.