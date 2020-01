Retrait de Meghan et Harry : quelle conséquence pour le nom d'Archie ?

publié le 11/01/2020 à 14:27

En quittant la famille royale, Harry, Meghan et Archie perdent-ils leur titre de noblesse ? C'est l'une des questions qui agite la presse britannique et l'opinion publique au lendemain de l'annonce choc du couple royal.

En effet, le 8 janvier 2020, Harry et Meghan ont annoncé dans un communiqué et sans en parler au préalable avec la famille royale, qu'ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale d'Angleterre.

Le duc et la duchesse de Sussex ont choisi de prendre leur indépendance financière et de vivre une partie de l'année en Amérique du Nord. Une décision, très mal accueillie par la famille royale et la presse britannique qui tire à boulets rouges sur le couple dans ses Unes du 9 janvier.

S'ils renoncent à leur rôle de premier plan dans la famille royale, Meghan et Harry ne disent pas adieu à leurs titres royaux. Bien au contraire. Leur communiqué est d'ailleurs signé le duc et la duchesse de Sussex. Le couple a également dit vouloir garder l'usage du cottage qu'ils occupent sur les terres du château de Windsor et la protection policière dont ils bénéficient.



Qu'en est-il pour Archie ? Seule la reine Elizabeth II peut décider de ne pas anoblir Archie. Né Mountbatten-Windsor, le jeune fils n'a pas encore reçu le titre de "Prince", comme ses cousins, ses parents ne l'ayant pas souhaité, afin qu'il mène une "vie normale". Une décision prise dès mai 2019 et qui laissait déjà apercevoir la volonté d'Harry et Meghan de prendre leur distances avec la famille royale.