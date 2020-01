Le prince William et Kate Middleton, avec leurs enfants George et Charlotte, à la messe de Noël, le 25 décembre 2019.

Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants George, Charlotte et Louis

Le prince William, accompagné de sa femme Kate Middleton et de leurs enfants : le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte et le prince Louis

Kate Middleton avait agrafé un bleuet et un coquelicot à sa poitrine en hommage aux combattants français et anglais de la Grande guerre.

Kate Middleton, le prince William et le prince Harry participeront au marathon pour l'association Heads Together

publié le 09/01/2020 à 17:08

Alors que tout le monde ne parle que de l'annonce choc faite par Meghan Markle et le prince Harry qui souhaitent prendre leurs distances de la famille royale, Kate Middleton célèbre son 38e anniversaire en ce 9 janvier.

Une ambiance pesante pour l'anniversaire de la duchesse qui fêtera sans doutes ce jour en toute simplicité entourée de sa famille comme l'an passé. Et si la duchesse de Cambridge choisit la simplicité pour célébrer cet événement c'est parce qu'elle n'est pas une grande adepte des grandioses célébrations d'anniversaire, comme le révélait une source au Vanity Fair l'an passé. Ce sera donc en famille, entourée de ses trois enfants George, Charlotte et Louis ainsi que de ses parents, son époux et probablement son frère James et sa sœur Pippa, que Kate Middleton soufflera ses 38 bougies.

L'épouse du prince William, avec qui elle est en couple depuis 2001, a par ailleurs déjà célébré son anniversaire dimanche 5 janvier avec quelques proches lors d'une "tea party" selon Gala. Cette célébration se serait déroulée dans leur demeure située à Anmer Hall, dans le Norfolk. La reine Elizabeth II comptait parmi les invités, à l'inverse du prince Harry, Meghan Markle et Archie, qui étaient absents des festivités.