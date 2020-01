publié le 12/01/2020 à 13:41

Le prince Harry va devoir s'expliquer parce que jusqu'à présent, il a pris tout le monde de court, c'est-à-dire qu'il faut définir quel va être son titre, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, être prince aujourd'hui, ce n'est plus un titre, c'est un travail qui justifie un salaire. Alors, il ne veut plus travailler, il faut réduire peut-être ses émoluments, d'autant qu'il veut avoir une indépendance financière.

Ensuite, où est-ce qu'il veut vivre parce que leur petit château sur les terres de Windsor a été financé, la restauration a été financée par le contribuable britannique. Alors quand Meghan dit qu'elle en fera une maison de vacances, c'est bien gentil mais ça fait un peu cher la maison de vacances...donc c'est tout ça qu'il faut définir !

La reine d'Angleterre Elizabeth II, une grand-mère de 93 ans, avait peut-être d'autres chats à fouetter en pleine période de Brexit. Au fond, c'est pour ça qu'on appelle ça le "Megxit" parce que c'est un peu la même chose. Ou on est à l'intérieur de la communauté européenne ou on est à l'extérieur mais à un moment, il va falloir choisir, et c'est ce qui se passe avec Meghan et Harry...