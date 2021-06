Famille royale : dans son dernier coup de fil, Lady Di confiait vouloir revoir ses fils

Richard Kay, journaliste et ami proche de Lady Di s'est confié au tabloïd britannique The Mirror. Il révèle la dernière conversation de la princesse de Galles avant sa mort le 31 août 1997 à Paris.

"La police a dit que son dernier appel était avec moi", confie le journaliste Richard Kay. La princesse de Galles confie alors qu'elle est "dans un bon endroit", mais qu'elle veut surtout "rentrer et revoir ses garçons". Les princes William et Harry ont alors 15 et 12 ans, lorsque leur mère décède dans un accident de voiture.

Avant sa mort, Lady Di voulait aussi changer de vie et reprendre tout à zéro. "Elle voulait désespérément prendre un nouveau départ et faire quelque chose de différent, explorer un nouveau type de royauté", poursuit Richard Kay dans les colonnes de The Mirror. La suite de cet entretien sera diffusé dans un documentaire spécial The People's Princess, attendu le 1er juillet prochain à l'occasion de ce qui aurait été les 60 ans de Lady Di.

Comme le précise le média américain People, Harry et William, qui ne se sont pas vus depuis la mort de leur grand-père le prince Philip, en mai dernier, seront réunis à cette occasion pour inaugurer une statue en l'honneur de leur mère au palais de Kensington.