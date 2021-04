Comment les Windsor fascinent le monde entier

et Christelle Rebière

publié le 21/04/2021 à 11:15

Le décès du prince Philip duc d’Edimbourg est bien plus que celui du prince consort, et ses obsèques dans l’intimité, sans faste, ont été un peu frustrantes. À 99 ans, il emporte avec lui une époque. Mais le monde entier garde les yeux rivés sur les dernières péripéties.

Couverture du magazine "Point de Vue" pour les obsèques du Prince Philip





Mais les Windsor c’est aussi une marque, surnommée "la Firme", comme une grande entreprise, forte d’un patrimoine évalué à 500 millions de dollars. "La Firme"...L’expression a été employée il y a peu par Meghan Markle l’épouse du prince Harry chez Oprah Winfrey... l’interview a été vendue dans 60 pays. C’est dire si la famille exerce une attraction à l’international.

"Les Windsor ont une puissance mondiale qu'aucune autre monarchie, n'égale tout simplement à cause du Commonwealth et de l'ancien empire britannique. Ils ont aussi une dimension mondiale à cause de la langue, l'anglais, qui est devenue la langue internationale", explique Adélaïde de Clermont-Tonnerre.

Elizabeth II, une figure difficile à remplacer

Une firme dont la communication bien rodée n'a pas empêchée les scandales. "Il y a eu beaucoup de tourments, même sous le règne de la reine Elizabeth. Et d'ailleurs, maintenant, alors qu'elle est quand même très âgée (elle fête ses 95 ans ce 21 avril), elle encaisse encore des crises très, très complexes, comme on le voit avec son petit-fils Harry et Meghan", ajoute Adélaide de Clermont-Tonnerre.

Néanmoins, la reine Elizabeth II n'en perd pas de son aura. Elle incarne auprès de ses sujets une figure maternelle, rassurante et difficile à remplacer. Pourquoi la reine et sa famille fascinent-elles le monde ? Qu’incarnent- elle ?

La saga des Windsor fascine toujours comme le montre le hors-série de "Point de Vue" consacré au Prince Philip et à Elizabeth II

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, s'intéressent à la fascination mondiale que suscite la famille royale britannique, avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue.

