Meghan et Harry : le bref message de William et Kate pour la naissance de Lilibet

Service minimum pour William et Kate. La naissance de leur petite nièce, Lilibet Diana, le deuxième enfant de Meghan Markle et du prince Harry a été une demi-surprise pour la famille royale. La "Firme" a appris la nouvelle de cette naissance en même temps que tout le monde le 6 juin 2021.

La souveraine britannique, son fils le prince Charles et son épouse Camilla, ainsi que le prince William et son épouse Kate "ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d'une fille pour le duc et la duchesse de Sussex", a déclaré une porte-parole du palais de Buckingham. D'après les spécialistes de la royauté, ils n'auraient pas été prévenus en avance de cet heureux événement.

Le prince Charles et son épouse ont en plus tweeté leurs félicitations, accompagnées d'une photo de Harry, Meghan et de leur premier fils Archie, âgé de deux ans. "Nous leur envoyons nos souhaits à tous en ce moment spécial", ont-il écrit. Mais la réaction la plus attendue était celle des Cambridge, William et Kate Middleton, présentés par la presse comme les "rivaux" du couple Sussex.

Pas d'image, pas de message en vidéo... Le duc et la duchesse de Cambridge ont préféré un tweet sobre et dont la brièveté fait penser que les relations ne sont toujours pas extrêmement chaleureuses entre les deux camps. "Nous sommes ravis d'apprendre l'arrivée de la petite Lili. Félicitations à Harry, Meghan et Archie", ont-ils écrit. Simple, efficace, mais un message plus long ou chaleureux aurait peut-être permis de réchauffer les relations. Sur Instagram, réseau social très visuel, l'équipe de communication des Cambridge ne pouvait pas faire sans image et a choisi une photo de Harry, Meghan et Archie, dans les bras de sa mère enceinte, pour illustrer le même message.

We are all delighted by the happy news of the arrival of baby Lili.



Congratulations to Harry, Meghan and Archie. — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 6, 2021

Née le 4 juin au matin dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie, Lilibet pèse près de 3,5 kilos et pointe à la huitième place dans l'ordre de succession à la couronne britannique. Elle a été baptisée ainsi en hommage à la reine Elizabeth II et à la mère du prince, Lady Diana.

Si les Sussex n'ont plus officiellement de rôle au sein de la famille royale et vivent tranquillement aux États-Unis, la reine continue de les intégrer dans certains événements. Malgré ces derniers mois très agités, le Palais a fait savoir que Harry, Meghan et leurs enfants étaient tout naturellement conviés pour les célébrations du Jubilé de Platine qui célèbrera les 70 ans de règne de la monarque l'an prochain.