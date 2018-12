publié le 15/12/2018 à 20:05

Qui succédera à Maëva Coucke ? Notre Miss France actuelle et sa chevelure de feu portera l'écharpe pendant encore quelques heures, en attendant que l'une des 30 Miss régionales ne prennent la couronne pour 2019. Et c'est à Lille, ce samedi 15 décembre en direct sur TF1 et RTL.fr, que se déroule la cérémonie.



Jean-Pierre Foucault officiera encore une fois comme maître de cérémonie, sous l’œil toujours vigilant de Sylvie Tellier, la directrice du comité Miss France et véritable mère poule pour les jeunes femmes qu'elle a sous son aile depuis un mois et demi. Présentation à la presse, séances photos et même un séjour sur la paradisiaque île Maurice, l'aventure est déjà riche et prendra fin ce samedi.

Après une précédente édition dédiée à la cause des femmes dans le sillon du mouvement #MeToo, un jury pour la première fois 100% féminin, présidé par Line Renaud, réunit la danseuse étoile Alice Renavand, la chanteuse Jenifer, la Miss France 2011 Laury Thilleman, la comédienne Maud Baecker, l'humoriste Claudia Tagbo, et Caroline Garcia, numéro 1 féminin du tennis français.

Toutefois, les pouvoirs du jury sont limités : à égalité, jurées et téléspectateurs vont désigner les cinq finalistes parmi douze candidates d'ors et déjà sélectionnées par les organisateurs. Les téléspectateurs ont toutefois le dernier mot en désignant seuls la lauréate et ses deux dauphines, en votant par téléphone et SMS.

Suivez l'élection de Miss France 2019

20h02 - C'est une organisation titanesque qui s'est déplacée à Lille cette année. Près de 16 poids lourds, une équipe de 500 personnes, 14 caméras, 500 projecteurs... De quoi illuminer la scène de 500m² du Zénith de Lille.



20h00 - Bonsoir et bienvenue dans ce direct commenté de l'élection Miss France 2019.