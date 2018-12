Miss France 2019 : qui est la Miss préférée des internautes ?

publié le 14/12/2018 à 19:30

Le jury du concours Miss France et les téléspectateurs les plus motivés seront celles et ceux qui décideront, in fine, de qui portera le diadème et l'écharpe de Miss France 2019. RTL.fr a réalisé, pour tenter de prédire l’heureuse gagnante du samedi 15 décembre au soir, un module de vote afin de connaître les noms des candidates les plus appréciées.



Pour l'heure trois candidates se détachent parmi les trente prétendantes. Il s'agit de Lola Brengues‚ Miss Languedoc-Roussillon, Vaimalama Chaves, Miss Tahiti et Lauralyne Demesmay, Miss Franche-Comté. Elles sont suivies de près par Alice Quérette, Miss Île-de-France, Carla Bonesso, Miss Aquitaine, Aude Destour, Miss Limousin et Morgane Soucramanien, Miss Réunion.

Vous pouvez toujours voter pour faire bouger le classement et placer votre Miss régionale sur la plus haute marche du podium.