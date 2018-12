Miss France 2019 : "Il n'y a pas que la beauté, il y aussi le bagout", dit Jenifer

publié le 15/12/2018 à 22:02

Plus quelques heures avant de découvrir qui sera Miss France 2019. Si toutes les Miss régionales défilent sur la scène de Zénith de Lille, il n'en restera que 12 en course pour l'élection. Une sélection aura déjà été faite par le jury 100% féminin, notamment sur la base des réponses au QCM de culture générale.



Quels sont les autres critères de la sélection du jury pour Miss France 2019 ? Pour Jenifer : "Il n'y a pas seulement la beauté, il y a aussi ce qu'elles dégagent, le bagout, leurs manières de se comporter. Et puis aussi sur leurs engagements, la Miss France va devoir défendre les couleurs, elle a beaucoup de déplacements, ce qui implique un planning ultra-chargé", confie-t-elle au micro de RTL.



Le public votera ensuite pour désigner les 5 finalistes sur les 12 participantes à l'élection nationale. Les votes des téléspectateurs compteront à ce stade pour 50% de la décision, l'autre moitié venant des votes du jury.