VIDÉO - "Miss France 2019" : découvrez les 30 candidates

publié le 13/12/2018 à 14:13

Un jury féminin pour la première fois, la sœur d'une star du foot parmi les favorites en guise de polémique et la promesse "d'un pur divertissement dans un contexte social lourd" : Miss France 2019 sera élue samedi 15 décembre à Lille.



Avec une seule question en ligne de mire : qui succédera à Maëva Coucke ? La Miss Nord-Pas-de-Calais avait ainsi inscrit son nom au palmarès après Alicia Aylies, Iris Mittineare et Camille Cerf. La grande gagnante deviendra ainsi la 89e Miss France.

Avec pour thème "Les miss font leur show", les prétendantes évolueront dans des tableaux évoquant le cirque, Bollywood et les super héroïnes, tandis que la cérémonie sera présentée une nouvelle fois par Jean-Pierre Foucault. "Qu'elle est belle, la France !", a commenté Line Renaud en découvrant les trente candidates. "Cette élection est un rendez-vous populaire qui représente la beauté et la classe. On ne rêve plus assez. On a besoin de rêver !", a-t-elle ajouté.