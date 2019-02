publié le 24/11/2018 à 08:11

Elle s'élancera sur la scène du Zénith de Lille le 15 décembre prochain. Lola Brengues a été désignée le samedi 8 septembre 2018, à Marseillan dans l’Hérault, comme la représentante de sa région - Languedoc-Roussillon - pour le concours de Miss France 2018.



Originaire de Congénies (30) dans le Gard, en région Occitanie la jeune femme est âgée de 19 ans. Étudiante en première année de Sciences de la vie, elle mesure 1m78 et n'a jamais aspiré à devenir une reine de beauté. Ce n'est pas elle qui s'est présentée à l'élection de Miss Languedoc-Roussillon 2018 mais le comité régional qui l'a sollicitée. "Ils m’ont contacté via les réseaux sociaux et je me suis dit pourquoi ne pas tenter ma chance ?, a-t-elle lors d'une interview accordée à France 3.

Ce titre de Miss lui a permis de prendre davantage confiance en elle. "L'élection m'a permis de prendre un peu plus confiance en moi. Elle m'a appris que je suis capable de le faire. Je ne pensais pas que j'allais gérer le stress si bien et je suis fière de moi". La jeune femme est passionnée par les voyages, le sport et la nature.