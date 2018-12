publié le 15/12/2018 à 23:22

Miss Limousin a enflammé la scène du Zénith de Lille. Lors du traditionnel défilé en maillots de bain, Aude Destour a enchaîné les pas de danse sous les applaudissements du public. Une chorégraphie dynamique et spontanée, qui n'a pas manqué de faire son effet sur les réseaux sociaux.



Sur Twitter, les internautes ont repéré la danse de Miss Limousin, qu'ils ont rapprochés de Beyoncé et Rihanna. Certains ont même posté des vidéos de Samuel Umtiti et ses célèbres pas de danse, en saluant la prestation d'Aude Destour, fervente supportrice de l'équipe de France de Football.

Qu'on apprécie ou qu'on critique, la jeune femme diplômée en kinésithérapie a été sélectionnée par le jury pour la suite de la compétition. Elle fait partie des 12 finalistes. D'ailleurs, lorsque Sylvie Tellier a prononcé le nom de Miss Limousin, on a pu entendre crier dans le public : "C'est celle qui danse bien !"

¿ Elle est partie en live d’un coup comme ça sans prévenir.

Calme-toi Beyoncé.#MissFrance #MissFrance2019 pic.twitter.com/RlbTUkRONO — Super Zappeur (@superzappeur) 15 décembre 2018

Jsuis morte Miss limousin faut qu’elle se canalise, elle a lâché un d’ses pas de danse ¿¿ Rihanna sort de ce corps #MissFrance pic.twitter.com/0Gx5Qx8HEm — Inconnitaa (@Incoonita12) 15 décembre 2018