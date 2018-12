VIDÉO - Qui est Vaimalama Chaves, Miss France 2019 ?

publié le 16/12/2018 à 00:44

Vaimalama Chaves est Miss France 2019. Après des semaines de compétition, la jeune femme de 23 ans a remporté la couronne la plus convoitée de France, lors de l'élection Miss France.



Titulaire d'un master de management et actuellement community manager dans une salle de sport, Vaimalama Chaves aimerait, à l'avenir, devenir professeure de marketing. Sa victoire signe la fin de la malédiction pour Tahiti. En effet, cela fait 20 ans que les Miss Tahiti sont les favorites et les finalistes de la compétition, sans obtenir la couronne.

Sa personnalité et sa prestation sur la scène du Zénith de Lille ont séduit le jury 100% féminin de cette année et le public. Une magnifique victoire pour celle qui était surnommée 'le monstre' lorsqu'elle était plus jeune. "Il y a eu des surnoms qui m'ont particulièrement touchée, tels que 'le monstre', ou des propos comme 't'es grosse, t'es moche'. Quand on est en pleine construction identitaire, c'est vrai que ce n'est pas évident à assumer, mais aujourd'hui je suis reconnaissante d'avoir vécu ça pour être capable d'encaisser et d'être plus forte", expliquait-elle ainsi à l'AFP, il y a quelques semaines.

Annoncée favorite depuis le début de la compétition, Vaimalama Chaves s'apprête à vivre une année intense avec la couronne de Miss France 2019.