publié le 16/12/2018 à 00:07

C'est une "tradition" dans les soirées Miss France. La chute en talons aiguilles pendant un pas de danse ou un défilé sur la scène de la compétition. Le 15 décembre 2018 au Zénith de Lille, Miss Tahiti, Limousin et Réunion ont perdu leur équilibre lors de l'avant-dernier tableau de la soirée.





Les 5 finalistes doivent alors monter quelques marches, vers une lune gigantesque et scintillante. Mais, difficile de garder le sourire, la pose et la démarche naturelle, lorsque les projecteurs vous aveuglent et que le sol sur lequel vous marchez, est recouvert de fumée blanche. Seules Miss Guadeloupe et Miss Franche-Comté ont réussi à garder leur équilibre avec une posture impeccable.

Une séquence sur Diamonds de Rihanna, avant de découvrir qui sera élue Miss France 2019, un an après le sacre de Maëva Coucke.

Quand Météo France lance une vigilance orange neige et verglas. pic.twitter.com/C7lRMjY7wL #MissFrance — Arnaud Tousch (@nanotousch) 15 décembre 2018