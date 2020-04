publié le 14/04/2020 à 16:51

La vie dans la Cité des Anges est loin d'être un rêve pour le prince Harry et Meghan Markle. Juste avant le début du confinement et la fermeture des frontières, le couple, qui subvient maintenant à ses propres besoins, a déménagé à Los Angeles.

Dans le magazine britannique Radio Times la primatologue et anthropologue britannique Jane Goodall donne des nouvelles du couple avec qui elle entretient d'excellentes relations. "Je ne sais pas comment sa carrière [celle du prince Harry] va se dérouler, mais oui j'ai été en contact - je pense qu'il trouve sa vie un peu difficile en ce moment", explique Jane Goodall dans son interview rapportée par le Daily Mail.

Enfin, Jane Goodall se rappelle d'une conversation qu'elle avait eue avec Harry l'été dernier. Il lui aurait donné des indices sur sa décision de quitter ses fonctions royales. Jane Goodall, tenait alors Archie dans ses bras et lui a fait faire "le salut à la Reine". "Je suppose qu'il devra apprendre à faire cela", confiait-elle à Harry qui aurait répondu : 'Non, il ne grandira pas ainsi'". Quelques mois plus tard, le 8 janvier 2020, Harry et Meghan annonçaient qu'ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale d'Angleterre.