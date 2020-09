Denis Tillinac, écrivain et ami de Jacques Chirac, est décédé

et AFP

publié le 26/09/2020 à 15:21

Il écrivain, journaliste, responsable d'une maison d'édition et grand ami de Chirac. Denis Tillinac est décédé à l'âge de 73 ans dans la nuit de vendredi à samedi 26 septembre des suites d'une crise cardiaque, a-t-on appris auprès des éditions Plon.

Cet homme de lettres a signé plus de soixante ouvrages (romans, récits, essais, nouvelles, poésies, etc.), dont son dernier Dictionnaire amoureux du Général (De Gaulle) aux éditions Plon (2020). Un univers qu'il aura côtoyé tout au long de sa vie, jusqu'à la veille de son décès. Denis Tillinac participait à la fête du livre Livres en vignes, organisée dans un vignoble bourguignon, au Château du Clos de Vougeot (Côte-d'Or) ce vendredi.

De nombreux prix ont jalonné la carrière de ce corrézien attaché à sa terre, comme le fut son ami Jacques Chirac, mort il y a un an jour pour jour. Parmi ces prix, le Roger Nimier pour L'été anglais (Robert Laffont) ou encore le Grand Prix de littérature Henri-Gal, récompense de l'Institut de France sur proposition de l'Académie française, pour l'ensemble de son œuvre.

Polémiste et animateur de droite

Connu pour ses engagements à droite, Denis Tillinac fut d'abord chiraquien avant de devenir sarkozyste. Un choix qui a froissé l'amitié qu'il entretenait avec Jacques Chirac. En 2016, l'écrivain avait participé à un rassemblement d'intellectuels et politiques à Béziers à l'initiative du maire Robert Ménard, chargé d'une table ronde intitulée "Définir ce qu'est être de droite".

De nombreuses personnalités politiques ont tenu à lui rendre hommage. La présidente d'Île-de-France Valérie Pécresse a réagit : "c'est un choc, une immense tristesse. Ton panache, ton amour de la France, ta fidélité va tellement nous manquer." Le maire de Béziers Robert Ménard a salué "un homme de droite qui n'a jamais eu peur d'assumer ses idées."

Le patron du MoDem François Bayrou a aussi eu un mot pour l'écrivain : "Denis Tillinac, esprit chaleureux et passionné, amoureux de son terroir, de son pays et de sa langue, va beaucoup manquer à une certaine idée de la France et de la liberté de penser." Le Premier ministre Jean Castex s'est également joint aux hommages.

Un an, jour pour jour, après la disparition de Jacques Chirac, j’apprends avec tristesse celle de son grand ami Denis Tillinac.

Je veux saluer le gaulliste, l’homme de fidélité et l’écrivain profondément attaché à la terre qui l’avait vu naître et qu’il savait si bien raconter. — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 26, 2020