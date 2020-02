Denis Tillinac : "En lisant mon livre, Macron perdrait moins son temps qu'avec ses communicants !"

publié le 08/02/2020 à 15:54

Denis Tillinac était ce samedi 8 février l'invité du Journal inattendu, deux jours après la sortie en librairie de son Dictionnaire amoureux du Général publié chez Plon. Il a bien sûr été largement question de Charles de Gaulle en cette année 2020, année de Gaulle, qui sera marquée par les 130 ans de sa naissance, les 50 ans de sa mort et les 80 ans de l’Appel du 18 Juin. L'invité de Denis Tillinac était d’ailleurs l’historien Arnaud Teyssier qui préside le comité scientifique de la fondation Charles de Gaulle.

Mais la politique n'est jamais loin et l'écrivain a bien sûr été amené à faire la comparaison avec le locataire actuel de l'Élysée : "En lisant mon livre, Macron perdrait moins son temps qu'avec ses communicants" a ainsi lâché l'écrivain corrézien visiblement orphelin de Chirac et d'une "certaine idée de la France" selon la formule du Général.



Denis Tillinac et Vincent Parizot. Crédit : RTL

Au menu de l'émission également, un reportage inattendu sur le peintre expressionniste

Serge Labégorre, ami de Tillinac mais aussi la musique d'Elvis Presley dont il a d'ailleurs chanté quelques couplets en studio.

L'émission s'est achevé par le coup de fil surprise d'un très grand nom du rugby : André Boniface qui avec son frère Guy, disparu en 1967, est entré dans la légende de l'ovalie. Une intervention qui a beaucoup ému l'auteur de Rugby blues, Denis Tillinac n'hésitant pas à qualifier André Boniface de "plus grand rugbyman de tous les temps".