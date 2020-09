Jean Rochefort : "Il m'a préparé à sa mort", confie sa fille Clémence sur RTL

publié le 23/09/2020 à 21:58

Presque trois ans après le décès de Jean Rochefort, sa fille Clémence s'est confiée sur RTL sur la relation si particulière qu'elle entretenait avec ce grand nom du cinéma. Auteure du livre Papa, la jeune femme s'est souvenue de son enfance aux côtés de celui qui a participé à plus de 150 films et obtenu trois César.

Très touchée, Clémence Rochefort est revenue avec émotion sur son enfance aux côtés de celui qui n'était pas facile tous les jours. Mais de cette exigence, Clémence Rochefort n'en retiens que le positif : "Rien n'était acquis avec lui, il nous a toujours donné une sorte de rêve", a témoigné la jeune femme, également actrice.

"C'est cette exigence qu'il m'a donnée, que je retiens aujourd'hui", a-t-elle confié avant d'aborder la différence d'âge entre elle et son papa : "Il savait qu’il n’allait pas me connaitre très longtemps", se souvient Clémence Rochefort avec émotion. En effet, lors de la naissance de sa fille, l'acteur était âgé de 62 ans.

Il disait que le rire, c'était la seule chose pour faire face à ce temps Clémence Rochefort, fille de Jean Rochefort - auteur du livre "Papa" aux éditions Plon. Partager la citation





Une différence d'âge longtemps abordée entre Clémence Rochefort et son père : "On n'avait pas la possibilité de se dire que le temps va me permettre de lui parler de telle ou telle chose, il fallait se dépêcher", confie celle qui n'a connu son père jeune que dans les films.

Et c'est avec l'humour que Jean Rochefort abordait cette différence d'âge, parfois pressante : "Il disait que le rire, l'autodérision, c'était la seule chose pour faire face à ce temps (...) Il riait beaucoup de ces situations, et je l'en remercie d'avoir ri de ces situations", confie celle qui avoue avoir été préparée à la mort de son père.

"Il me disait 'oh tu feras de mon enterrement l'événement le plus mondain de l’année, j'ai aucune inquiétude sur ça'", se rappelle Clémence Rochefort. L'écrivaine et actrice le concède : "C’est en écrivant ce livre que je me suis rendu compte de la chance que j’avais d’avoir un père comme ça".