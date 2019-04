publié le 01/04/2019 à 12:23

Dimanche 31 mars 2019, une fusillade a touché trois personnes à Los Angeles. Deux ont été blessées, la troisième est décédée. Il s'agit du rappeur américain Nipsey Hussle, selon le média NBC News. "Avoir des ennemis puissants est une bénédiction", avait-il tweeté quelques heures avant sa mort. Un message lancé par cet artiste dont la vie oscillait entre le rythme de son beat et la guerre des gangs.



À 33 ans, Nipsey Hussle, de son vrai nom Ermias Davidson Asghedom, était un compositeur et interprète américain de hip-hop et rap. Il s'est fait connaître au début des années 2000 avec ses "mixtapes", autrement dit, des compilations de morceaux où de multiples artistes l'accompagnaient.

Parmi elles, on peut compter les titres Ain't Cot No Name, The Marathon et la dernière sortie en 2013, Crenshaw. Celle-ci a été son plus grand succès, notamment grâce au dénicheur de talent Jay-Z qui n'a pas hésité à en acheter 100 copies à 100 dollars l'unité.

Une chanson anti-Trump

À quelques mois de l'élection présidentielle américaine, en avril 2016, la cote de popularité de Donald Trump augmente dans les sondages. Le rappeur, accompagné de son acolyte YG, sort le titre FDT, Fuck Donald Trump. Le clip commence par une phrase qui sonne aujourd'hui comme une sentence : "À tous ceux qui s'intéressent au futur de l'Amérique, il faut entretenir notre intelligence et choisir celui qui nous y mène sagement. La question est... quelle direction prendrons-nous ?"

> YG & Nipsey Hussle "FDT (Fuck Donald Trump)" (WSHH Exclusive - Official Music Video)

L'Amérique noire, le racisme ambiant, la violence des quartiers défavorisés... Le clip a été vu plus de 21 millions de fois sur YouTube, dans le monde entier. C'est en 2018 que la consécration arrive réellement avec la sortie de son premier album, Victory Lap, sur lequel Kendrick Lamar, ou Puff Daddy l'accompagnaient. Son disque est nommé dans la catégorie "meilleur album rap" à la 61ème cérémonie des Grammy Awards. La seule femme de la catégorie, la rappeuse Cardi B, obtient le trophée.



Il était l'un des artistes montant du milieu du rap aux États-Unis et le nombre de réactions n'a fait que croître depuis l'annonce de sa mort. Parmi elle, la chanteuse Rihanna, qui a déjà vu son cousin se faire tuer par balles à la Barbade le 26 décembre 2017, a été l'une des première à réagir sur son compte Twitter : "Ça ne tient pas debout ! Mon esprit est révulsé ! Mon Dieu, faites que son âme repose en paix et apportez votre réconfort divin à tous ses proches !"

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones! ¿¿¿

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a — Rihanna (@rihanna) 1 avril 2019