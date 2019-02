publié le 11/02/2019 à 05:50

C'est une soirée qui s'est terminée par une surprise : le sacre de Kacey Musgraves, star de la country qui a décroché toutes les récompenses de son genre musical mais aussi le plus prestigieux des prix : l'Album de l'année ! La soirée des Grammy Awards a réuni dans la nuit du 10 au 11 février 2019 à Los Angeles un parterre de stars mondiales, rappeurs et femmes en tête, pour une cérémonie marquée par la diversité où Lady Gaga et Childish Gambino ont été particulièrement honorés. La soirée a aussi été marquée par la participation d'icônes de la musique américaine comme Dolly Parton et Diana Ross, qui est montée sur scène pour une célébration de ses années Motown, et de son 75e anniversaire.



L'ex-première dame des États-Unis, Michelle Obama, a fait une apparition surprise sur scène pour la première prise de parole aux côtés de l'animatrice de la soirée Alicia Keys et des chanteuses Jennifer Lopez, Lady Gaga et Jada Pinkett Smith. À mi-parcours de cette cérémonie résolument portée par des messages féministes, la diva pop Lady Gaga avait déjà remporté plusieurs prix, dont deux pour Shallow, la ballade romantique enregistrée avec Bradley Cooper pour le film A Star Is Born, où elle joue également.

C'est Childish Gambino, alter ego musical du comédien Donald Glover (Atlanta, Star Wars), qui menait la course avec la première récompense majeure, "la chanson de l'année" récompensant les auteurs/compositeurs, pour son hymne politiquement incorrect This Is America, également élu "meilleure performance de rap/chant". Sa vidéo choc dénonçant le règne des armes à feu et du racisme aux États-Unis, vue par des dizaines de millions de personnes sur internet, a aussi reçu le prix du "meilleur clip". Il a toutefois boycotté la cérémonie et n'est pas venu chercher ses statuettes.

Au total, pas moins de 84 récompenses sont décernées par les Grammys, pour certaines dans des catégories parfois assez déconcertantes comme "meilleur album au son immersif" ou "meilleur livret d'accompagnement d'album"...

Les grands gagnants des 61ème Grammy Awards

Album de l'année : Kacey Musgraves - Golden Hour

- Cardi B - Invasion of Privacy

- Brandi Carlile - By The Way, I Forgive You

- Drake - Scorpion

- H.E.R. - H.E.R.

- Post Malone - Beerbongs & Bentleys

- Janelle Monae - Dirty Computer

- Black Panther - The Album, Music From and Inspired By



Chanson de l'année, attribué aux auteurs/compositeurs : Childish Gambino - This Is America

Les chansons suivantes étaient aussi nommées :

- Kendrick Lamar & SZA - All The Stars

- Ella Mai - "Boo'd Up"

- Drake - God's Plan

- Shawn Mendes - In My Blood

- Brandi Carlile - The Joke

- Zedd, Maren Morris & Grey - The Middle

- Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow



Meilleur single de l'année : This Is America, Childish Gambino

Les chansons suivantes étaient aussi nommées :

- I Like It, Cardi B

- The Joke, Brandi Carlile

- God's Plan, Drake

- Shallow, Lady Gaga & Bradley Cooper

- All the Stars, Kendrick Lamar & SZA

- Rockstar, Post Malone Featuring 21 Savage

- The Middle, Zedd, Maren Morris & Grey



Meilleur nouvel artiste : Dua Lipa

Étaient aussi nommés :

- Chloe x Halle

- Luke Combs

- Greta Van Fleet

- H.E.R.

- Margo Price

- Bebe Rexha

- Jorja Smith



Meilleure performance pop : Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) de Lady Gaga

Étaient aussi nommées :

- Colors, Beck

- Havana, Camila Cabello

- God Is A Woman, Ariana Grande

- Better Now, Post Malone



Meilleur duo pop : Shallow, Lady Gaga & Bradley Cooper

Étaient aussi nommés :

- Fall in Line, Christina Aguilera Featuring Demi Lovato

- Don't Go Breaking My Heart, Backstreet Boys

- S Wonderful, Tony Bennett & Diana Krall

- Girls Like You, Maroon 5 Featuring Cardi B

- Say Something, Justin Timberlake Featuring Chris Stapleton

- The Middle, Zedd, Maren Morris & Grey



Meilleur album pop vocal : Sweetner, Ariana Grande

Étaient aussi nommés :

- Camila, Camila Cabello

- Meaning of Life, Kelly Clarkson

- Shawn Mendes, Shawn Mendes

- Beautiful Trauma, P!nk

- Reputation, Taylor Swift



Meilleur album électro : Woman Worldwide, Justice

Étaient aussi nommés :

- Singularity, Jon Hopkins

- Treehouse, Sofi Tukker

- Oil Of Every Pearl's Un-Insides, Sophie

- Lune Rouge, TOKiMONSTA



Meilleure performance rock : When Bad Does Good, Chris Cornell

Étaient aussi nommés :

- Four Out Of Five, Arctic Monkeys

- Made an America, The Fever 333

- Highway Tune, Greta Van Fleet

- Uncomfortable, Halestorm



Meilleur album rock : From the Fires, Greta Van Fleet

Étaient aussi nommés :

- Rainer Fog, Alice In Chains

- Mania, Fall Out Boy

- Prequelle, Ghost

- Pacific Daydream, Weezer



Meilleur rap : God's Plan, Drake

Étaient aussi nommés :

- King's Dead, Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

- Lucky You, Eminem Featuring Joyner Lucas

- Sicko Mode, Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

- Win, Jay Rock



Meilleur album de rap : Invasion of Privacy, Cardi B

Étaient aussi nommés :

Swimming, Mac Miller

Victory Lap, Nipsey Hussle

Daytona, Pusha T

ASTROWORLD, Travis Scott

Les autres récompenses principales de la soirée

- Meilleur album country : Space Cowboy, Kacey Musgraves

- Meilleur album New Age : Opium Moon, Opium Moon

- Meilleur album de jazz vocal : The Window, Cecile McLorin Salvant

- Meilleur album de jazz instrumental : Emanon, The Wayne Shorter Quartet

- Meilleur album de Gospel : Hiding Place, Tori Kelly

- Meilleur album de blues traditionnel : The Blues Is Alive And Well, Buddy Guy

- Meilleur album folk : All Ashore, Punch Brothers

- Meilleur album reggae : 44/876, Sting & Shaggy

- Meilleur album de musique du monde : Freedom, Soweto Gospel Choir

- Meilleur album pour une production visuelle : Black Panther, Ludwig Goransson

- Meilleure chanson de film : Shallow, Lady Gaga & Bradley Cooper

- Meilleure musique de film : Quincy, Quincy jones

- Producteur de l'année : Pharrell Williams

- Meilleur clip : This Is America, Childish Gambino