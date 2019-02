publié le 21/02/2019 à 15:44

Quel est le lien entre Beyoncé, Jay-Z et Meghan Markle ? Mercredi 20 février 2019, l'album Everything is Love du couple star américain, alias The Carters à la scène, est récompensé par le prix du Meilleur groupe étranger par la cérémonie musicale des Brit Awards 2019.



Pour remercier les votants, le duo formé par l'un des couples les plus influents du monde a choisi de se filmer devant un tableau représentant Meghan Markle dans un portrait très réaliste. L'épouse du prince Harry est peinte, couronnée d'un diadème et un collier de perles à plusieurs rangs autour du cou, à la manière de la reine d'Angleterre.

D'après le tabloïd américain People, le tableau est une réalisation de l'artiste Tim O'Brien qui collabore régulièrement avec l'hebdomadaire américain Time. Sur son compte Instagram, Beyoncé a expliqué la démarche de cette vidéo : "En l'honneur du mois de l'histoire des Noirs [en février aux États-Unis], nous nous inclinons devant une de nos Mona [Lisa] métisse. Félicitations pour ta grossesse ! On te souhaite beaucoup de joie."

Cette mise en scène fait référence au clip de leur titre APES**T : le couple qui fait danser les Obama se trouve dans les couloirs du Louvre. Aux milieux des œuvres de David, Michel-Ange et Leonard de Vinci, les deux stars se déhanchent sur le sol en marbre du musée. Avec la duchesse de Sussex, il semblerait qu'ils aient trouvé leur nouvelle Joconde.

> APES**T - The Carters