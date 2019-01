VIDÉO - Qui est MHD, le rappeur en garde à vue pour une rixe mortelle ?

publié le 15/01/2019 à 18:58

De son vrai nom Mohammed Sylla, le rappeur d'origine guinéenne et sénégalaise MHD, a été mis en garde à vue mardi 15 janvier 2019. En cause, l'ouverture d'une enquête sur la mort d’un homme de 23 ans pris à partie par une dizaine d’individus dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 à Paris.



Né en 1994 à La Roche-sur-Yon en Vendée, MHD a déménagé en 2003 à Paris dans le 19e arrondissement. Avant de se lancer en solo, il a d'abord créé le groupe 1.9 Réseaux avec des amis en référence à son quartier.

Mais c'est en 2015 que son succès grandit et dépasse les frontières : il poste une série de clips sous le nom de Afro Trap sur YouTube. Des images de son quartier, des rythmes entraînants. Les réseaux sociaux s’enflamment et les internautes du monde entier se passionnent pour ce jeune premier du rap. Des joueurs du PSG, à la chanteuse Madonna en passant par le rappeur canadiens Drake, MHD se fait un nom.

À seulement 19 ans, il est considéré comme le précurseur de l'Afrotrap en France, un genre musical à la frontière entre la trap, l'afrobeat et le rap français. Son premier album baptisé sobrement MHD est sortie le 15 avril 2016 et réunit l'ensemble de ses titres qui l'on fait connaître sur internet.



En septembre 2018, le jeune prodige du rap a récemment confié sa volonté d'arrêter sa carrière. "Plus envie de rien, plus envie de musique, je pense bien arrêter après cet album, cette vie n'est pas la mienne", pouvait-on lire sur le réseau social Snapchat.