publié le 14/03/2019 à 16:46

Cela aurait été son premier Bercy. De son vrai nom Mohammed Sylla, le rappeur d'origine guinéenne et sénégalaise MHD, devait partir en tournée en avril et en mars. Mais, incarcéré à la prison de la Santé, il est contraint d'annuler ses concerts.



Il avait d'abord été placé en garde à vue mardi 15 janvier 2019. En cause, l'ouverture d'une enquête sur la mort d’un homme de 23 ans pris à partie par une dizaine d’individus dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 à Paris. Deux jours plus tard, le 17 janvier, il est mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide volontaire.

À 24 ans, le jeune homme est connu pour ses collaborations avec des figures du rap français. Il est également considéré comme le précurseur de l'Afrotrap en France, un genre musical à la frontière entre la trap, l'afrobeat et le rap français. Son premier album baptisé sobrement MHD est sortie le 15 avril 2016 et réunit l'ensemble de ses titres qui l'on fait connaître sur internet.