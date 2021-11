Danse avec les stars 2021 : Aurélie Pons éliminée aux portes de la finale

Fin de l'aventure ce vendredi 19 novembre pour Aurélie Pons et son danseur Adrien Caby. La comédienne a été éliminée aux portes de la finale de Danse avec les stars 2021 à la suite du vote du public. Les trois couples restant se feront face la semaine prochaine pour la grande finale.

En dernière chance face au couple Michou et Elsa Bois, Aurélie Pons et Adrien Caby n'ont pas pu décrocher leur billet pour la finale. "Je suis très fière de moi, je suis très fière de nous. Merci beaucoup DALS pour cette belle aventure", a tout de même réagit la comédienne. Son danseur a déclaré être "très fier d'Aurélie, de tout le travail qu'elle a fourni. Elle est partie effectivement de zéro et elle a réussi à faire de très belles performances. Pour moi, pour une première saison, je ne pouvais pas rêver mieux."

En tête du classement lors de cette demi-finale haletante : Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, suivi de Tayc et Fauve Hautot. Sauvés par le public, Michou et Elsa Bois ont ainsi rejoint le trio final en fin de soirée. Rendez-vous vendredi prochain pour connaître le grand gagnant de cette 11ème saison de Danse avec les stars.