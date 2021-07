Crédit : Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dita Von Teese, célèbre danseuse et mannequin américaine sera la candidate internationale de cette nouvelle saison

Après deux ans d'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus, la célèbre émission Danse avec les stars fera son grand retour sur les écrans à la rentrée. Pour cette onzième saison, toujours animée par Camille Combal et Karine Ferry, TF1 prépare quelques changements dans le jury et chez les danseurs. Du côté des candidats, les premiers noms ont récemment été révélés dans les médias.



Selon les informations récoltées par le journaliste Clément Garin et Puremédias, la chaîne a réussi à convaincre du beau monde cette année. La danseuse américaine Dita Von Teese devrait ainsi rejoindre le casting de l'émission. Elle sera aux côtés de deux chanteuses françaises, Lââm et Wejdene, révélée grâce à son titre Anissa. Deux chanteurs feront également partie du programme, Bilal Hassani qui a représenté la France à l'Eurovision avec Roi et Tayc, interprète du tube Le Temps.

Trois comédiens s'adonneront, eux aussi, à la valse, au tango ou encore au quickstep. Sont ainsi attendus Jean-Baptiste Maunier, découvert par le public en 2004 dans Les Choristes. La star de la série Clem de TF1, Lucie Lucas, fait aussi partie du casting, tout comme Aurélie Pons, bien connue des aficionados d'Ici tout commence.

Côté humour, les amateurs de l'émission pourront compter sur Gérémy Crédeville, déjà apparu plusieurs fois dans l'émission Vendredi tout est permis, présenté par Arthur. Autre nom, déjà connu depuis plusieurs mois, celui de la Youtubeuse Lola Dubini. Pour clore le casting, TF1 a fait appel à un autre candidat phare de l'une de ses émissions avec Moussa de Koh-Lanta.