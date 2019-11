Fauve Hautot et Sami EL Gueddari dans "Danse avec les stars" le 7 novembre 2019

publié le 08/11/2019 à 09:20

C'est toujours un moment particulier de voir un candidat de Danse avec les stars accomplir une performance remarquable, dans une discipline qu'il ne maîtrisait pas quelques semaines auparavant. Jeudi 7 novembre, Sami El Gueddari et sa partenaire Fauve Hautot ont offert une prestation pleine de maîtrise et d'émotion lors d'une valse viennoise, sur fond de Je t'aime de Lara Fabian.

Si cela fait bien longtemps que le handicap du champion paralympique, amputé d'une partie de la jambe gauche, est passé au second plan tant il épate sur le parquet, le rappeler rehausse encore plus le niveau de ses exploits, et sa progression chaque semaine est bluffante.

Son physique longiligne et athlétique a fait preuve d'une grande grâce, le tout servi par une Fauve Hautot impeccable, au point de finir par convenir qu'elle est la véritable star du show. Candidats et jurés confondus. Elle a fait de Sami El Gueddari un danseur remarquable, a su former un duo fusionnel, au point de voir le jury donner quatre fois 9/10 à la valse du couple.

Et tant pis si Sami EL Gueddari se retrouve en face à face final, pour rester dans la compétition, contre Azzize Diabaté et Denitsa Ikonomova. Cette partie du show est due aux choix du public, qui reste souverain. C'est le jeu. Même si l'élimination d'Azzize Diabaté peut paraître sévère au regard des prestations d'autres candidats aux prestations moins abouties.