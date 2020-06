publié le 06/06/2020 à 14:41

Tous les samedis, Jade, Eric Dussart et toute l'équipe de On Refait La Télé sont en direct de 11h30 à 12h30 sur RTL. Et ce samedi matin, Frédérique Bel était leur invitée. La comédienne Ingrid Chauvin était également présente par téléphone !

"Rêves d'enfants" : Le témoignage bouleversant d'Ingrid Chauvin sur l'adoption

Jeudi dernier, Ingrid Chauvin a publié Rêves d'enfants chez Michel Lafon. Il s'agit du troisième livre de la comédienne après A cœur ouvert en 2015 et Croire au bonheur l'année suivante.

Dans cet ouvrage, l'héroïne de la série à succès Demain nous appartient livre un témoignage bouleversant sur les cinq années de procédures d'adoption qu'elle et son mari viennent de vivre avant son échec.

"Rêves d'enfants", le nouveau livre d'Ingrid Chauvin (Michel Lafon)

"Depuis cinq ans, je voulais adopter et j'espérais que ce livre serait consacré à cet enfant qui ferait irruption dans ma vie, que j'aurais tant aimé, eu tant de joie à vous décrire. Cette belle aventure s'est soldée par un échec. Même s'il en avait été autrement, je sais qu'au terme de ce parcours éprouvant j'aurais pris la plume, afin de témoigner de tous ces obstacles qui rendent l'adoption si difficile en France, laissant tant d'enfants orphelins d'une famille aimante et tant de couples dévastés de ne pas avoir la chance de devenir parents. Voici donc une nouvelle partie de mon histoire, de mes rêves, de toutes ces choses qui ont pu me combler de bonheur comme m'accabler de chagrin."

Rêves d'enfants (Michel Lafon) d'Ingrid Chauvin, 235 pages, 18,95 euros.

La saga "Ducobu" dans un coffret 3 DVD !

Après le succès au cinéma le 5 février dernier de Ducobu 3 (près d'1,5 millions d'entrées), de et avec Elie Semoun, la saga du célèbre personnage de bande dessinée est désormais disponible en VOD (vidéo à la demande) sur les plateformes. Un coffret 3 DVD sortira également en magasin le 24 juin prochain. Au casting de cette saga, on retrouve notamment : Frédérique Bel, Emilie Caen, Helena Noguerra, Bruno Podalydès, Bruno Salomone ou encore Pierre-François Martin-Laval.

La saga "Ducobu" dans un coffret 3 DVD

L'élève Ducobu (2011)

L’élève Ducobu s’est encore fait renvoyer d’une école. Cette fois, pour éviter de finir en pension, il n’a plus qu’une seule chance : réussir à Saint-Potache. Pour s’en sortir, ce cancre attachant va devoir se surpasser et mettre au point les tricheries les plus ingénieuses et les plus spectaculaires jamais imaginées. La partie est loin d’être gagnée car Mr Latouche, son redoutable professeur, est un adversaire coriace et Léonie, la première de la classe sur qui il tente de copier, ne va pas rester longtemps sous son charme…

Les Vacances de Ducobu (2012)



La cloche sonne et c’est la libération pour l’élève Ducobu : enfin les vacances, loin de Latouche et de ses dictées diaboliques !!! BD, Club Mickey, glaces à gogo... Ducobu a à peine le temps de se réjouir que son père lui annonce un tout autre programme : ils partent avec la famille Gratin. Avec Léonie et sa mère, c’est plutôt réveil aux aurores, musées et révisions. Et pour couronner le tout... Ducobu tombe sur Latouche et Mademoiselle Rateau venus eux aussi en vacances au camping. Le Cauchemar !!! Heureusement le hasard met sur son chemin une carte mystérieuse. Grâce à son ingéniosité, Ducobu en décode l’énigme et se lance à la recherche d’un trésor de pirates perdu. Le roi de la triche devient le roi de l’aventure et les vraies vacances peuvent commencer !

Ducobu 3 (2020)



Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l'école : "TGV", le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école.

