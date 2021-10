Jade, Frank Leboeuf et Eric Dussart

"C'est pathétique" : on ne propose aucun rôle à Frank Leboeuf en France

"C'est pathétique" : on ne propose aucun rôle à Frank Leboeuf en France

Frank Leboeuf chouchouté par Eric Dussart et Jade dans "On Refait La Télé"

Frank Leboeuf chouchouté par Eric Dussart et Jade dans "On Refait La Télé"

Ce samedi 30 octobre 2021, Frank Leboeuf était l'invité d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé, pour son livre Y croire pour soi, publié aux éditions Le Courrier du Livre. Dans cet ouvrage, l'ancien footballeur aide le lecteur à atteindre ses rêves en s'appuyant sur sa propre expérience.

Ce matin pendant l'émission, Frank Leboeuf a notament expliqué pourquoi il n'a finalement pas participé à Danse avec les stars sur TF1. Caché sous le déguisement du Paon dans Mask Singer fin 2019, il est aussi revenu sur son expérience dans l'émission présentée par Camille Combal : "J'ai cru que j'allais mourir étouffé", a-t-il affirmé avec humour.

Côté football : le Marseillais a réagi aux violences dans les stades et s'est dit "consterné" par la situation. Il souhaite notamment que les supporters agressifs soient punis et qu'il n'aient plus accès aux tribunes. Frank Leboeuf a dévoilé pourquoi il ne commentera pas les matches de la Coupe du Monde en 2022. L'ex-footballeur, également connu pour son franc-parler, a aussi révélé sans tabou son incroyable salaire lorsqu'il jouait encore en club.

Aujourd'hui reconverti dans le théâtre et avec une dizaine de films à son actif à l'étranger, Frank Leboeuf a tout de même un regret : que les producteurs français ne lui proposent aucun rôle. Enfin, le consultant de 53 ans a raconté le jour où il a réussi à faire changer une réglementation en Angleterre, qui obligeait les chiens venus de l'étranger à se soumettre à une quarantaine... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...

Le décodeur

Toutes les semaines dans le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous révèle les coulisses de l'émission spéciale consacrée aux 20 ans de la Star Academy. Plus d'informations en vidéo !



Les infos télé de la semaine

Enfin chaque samedi, Germain Sastre vous emmène également dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs !

Au menu :

- Audrey Fleurot dans un concours de blagues sur Amazon Prime Video…

- Le nom du coach qui quitte The Voice...

- Un ancien Président des Etat-Unis dans Quotidien...



Plus d'informations en vidéo !