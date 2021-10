Danse avec les stars 2021 : Wejdene éliminée, Bilal Hassani fait le show

À l'issue de ce sixième prime de la saison 11 de Danse avec les stars ce vendredi, c'est la très jeune chanteuse Wejdene, 17 ans et benjamine de la compétition, qui quitte l'aventure avec son partenaire Samuel Texier. Le public a en effet finalement décidé de sauver Aurélie Pons et Michou, tandis que le le jury a préféré conserver le duo Gérémy Credeville et Lucie Lucas. Les trois groupes se sont affrontés lors du face-à-face de la mort subite en dansant sur un tango, accompagné par le titre de Clara Luciani "La grenade".



"J'ai passé de merveilleuses semaines ici à DALS, a réagi Wejdene, j'ai grandi car j'ai appris à prendre sur moi, à être patiente. Je me suis découvert un potentiel en danse que je ne connaissais pas. Je remercie Samuel pour sa bienveillance, c'est quelqu'un de bien qui mérite sa place ici", a-t-elle conclue. Samuel Texier, le partenaire de danse de la chanteuse, effectuait en effet sa première saison dans l'émission.

Ce prime numéro 6 a également été marqué par Bilal Hassani. Le chanteur, vêtu d'une robe jaune, a de nouveau illuminé la soirée en dansant un quickstep sur la bande originale de "La La land". Une prestation qui lui a valu la première place du classement ainsi que 33 points, synonyme de qualification logique pour le prochain tour.

"Sur une danse comme ça on voit qui pourrait être potentiellement en finale. Il y a pas mal de danses maitrisées", l'a félicité Chris Marques, qui n'a pas l'habitude d'être tendre avec les candidats. De son côté, Jean-Paul Gaultier est resté bouche-bée :"C'était un feu d'artifice", a-t-il jugé.