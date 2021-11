Le message est fort et la prestation fera date. Pour ce prime 11 de Danse avec les stars, Bilal Hassani et son partenaire Jordan Mouillerac ont dansé un Contemporain sur le titre d'Eddy de Pretto, Kid, une chanson qui s'attaque ouvertement à la virilité dominante et au mythe du macho. "Ce morceau est écrit pour moi, il chante mes peurs, tout ce que j'ai vécu", a confié le chanteur.



La prestation est de haut vol, le jeune homme y apparait sans perruque, en marcel blanc, face à son partenaire qui incarne la virilité :"J'enlève mon armure, là on va voir le vrai Bilal", a-t-il dit avant de danser. Le message est clair : ne pas rompre face aux codes de la société.

Dans une vidéo d'introduction à la danse, Bilal Hassani avait annoncé la couleur en dévoilant comment il a découvert son homosexualité :"C'est quand les autres ont commencé à me poser des questions sur ma sexualité que j'ai commencé à me cacher. Le plus dur a été d'assumer mon coming out", a-t-il expliqué.

Après le show, le public et les juges se sont levés pour applaudir à l'unisson le tandem :"Ce n'est pas important de gagner si on marque l'émission et ce soir, tu l'as fait", a salué Denitsa Ikonomova, une des juges du télé-crochet. Un avis que partage l'intégralité du juré et du public puisque les juges lui ont attribué une moyenne de 9.25/10 et que le public l'a directement qualifié pour les demi-finales de la compétition.