Danse avec les stars 2021 : Bilal Hassani impressionne le jury, Lââm éliminée

Après deux ans d'absence, les stars et les danseurs de la saison 11 de Danse avec les stars ont retrouvé le mythique parquet du studio 217, dans la soirée du vendredi 17 septembre. Pour ce premier prime de la saison, Bilal Hassani a ébloui le jury et les téléspectateurs en remportant quatre buzz d'immunité de la part de Chris Marques, Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier, une nouveauté de l'émission, grâce à une danse contemporaine avec son partenaire Jordan Mouillerac. Le duo, premier couple d'hommes de l'histoire de l'émission en France, est donc qualifié d'office pour le troisième prime en direct.

Pour cette première soirée de Danse avec les stars, six candidats sur treize sont entrés dans la compétition : Bilal Hassani, Lââm, Lucie Lucas, Jean-Baptiste Maunier, Moussa Niangane, ainsi que Wejdene. Les sept autres fouleront le parquet la semaine prochaine : Vaimalama Chaves, Gérémy Crédeville, Lola Dubini, Michou, Aurélie Pons, Tayc et Dita von Teese.

Ce soir, la chanteuse Wejdene et son danseur Samuel Texier se sont retrouvés dans l'épreuve du face à face pour affronter Moussa Niang et sa partenaire Coralie Licata, ainsi que le duo composé de Lââm et Maxime Dereymez, les derniers du classement. À l'issue de l'épreuve tant redoutée, le public a décidé de sauver Moussa et Coralie avec 55% des voix. De son côté, le jury, qui devait départager les deux derniers couples, a choisi de sauver Wejdene et Samuel. La chanteuse Lââm est donc la première candidate de la saison à être éliminée.