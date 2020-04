publié le 03/04/2020 à 06:20

Chômage partiel, report de charges pour les entreprises, indemnisation pour les indépendants : la crise du coronavirus et la période du confinement qui en découle bouleversent l'économie du pays. Mardi 31 mars, c'est une nouvelle mesure qui a été annoncée par Gérald Darmanin : le ministre des l'Action et des Comptes publics avoir pris la décision de repousser la date de déclaration d'impôts.

Initialement prévue à partir du 9 avril, la période pendant laquelle les contribuables doivent déclarer leurs revenus a été décalée : elle s'étend désormais du 20 avril au début du mois de juin selon les zones. Dans le détail les dates limites de déclarations sont établies au 4 juin pour les départements du 01 au 19 et pour les non résidents, au 8 juin pour les départements de 20 à 54, et au 11 juin pour les départements de 55 au 976.

Une annonce par courriel

Important : si vous avez déclaré vos impôts en ligne l'an dernier, vous ne recevrez pas de courrier papier cette année. L'ouverture du service de déclaration vous sera annoncée par courriel. L'objectif est de "respecter la planète et ses ressources", a expliqué Gérald Darmanin sur TF1. Par ailleurs deux-tiers des foyers feront l'objet d'une déclaration automatique : une intervention de leur part ne sera requise que si des erreurs sont à rectifier ou des ajustements sont à opérer.

Un mois de plus pour les déclarations papier

Si vous n'avez pas accès à internet ou si vous n'êtes pas dans la capacité de déclarer vos revenus en ligne, vous pouvez toujours le faire en version papier. Dans ce cas, la date limite est encore plus lointaine : vous aurez jusqu'au 12 juin prochain. La raison : se déplacer au centre des finances publiques pour se faire accompagner prend du temps. "On ne peut pas toujours l'appeler au téléphone, on a parfois besoin de contacts physiques", a complété Gérald Darmanin.