publié le 23/03/2020 à 14:10

Alors que démarre une nouvelle semaine de confinement, Pierre Palmade donne de ses nouvelles. Joint au téléphone par RTL, l'acteur et humoriste français raconte cette nouvelle vie, que nous découvrons depuis la mise en place du confinement contre le coronavirus, le 16 mars 2020.

"Je vais très bien, mais quand même, la psychose gagne. Vous savez, je suis un hypocondriaque, donc je mange des médicaments parfois avant même d'avoir les symptômes. Je suis assez grave de ce côté-là", confie Pierre Palmade en s'esclaffant. Il poursuit avec l'humour, qu'il respecte scrupuleusement le confinement : "Je ne me sers même pas la main à moi pour vous dire. Je ne m'embrasse plus".

Pierre Palmade poursuit : "Je suis comme tout le monde : sidéré par cette situation. Quand on voit le monde entier qui se confine petit à petit, on se dit : 'Mon Dieu, on vit quelque chose d'historique'. Il conclut en déclarant : "Je crois que ça va forcer les gens à faire une introspection peut-être. Moi je me fais ça, je me dis : 'Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer ? Mon comportement ?' Je fais un bilan."