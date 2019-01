publié le 29/01/2019 à 13:28

Michèle Laroque et François Berléand, deux acteurs aux parcours très différents, se retrouvent à partir de mardi 29 janvier 2019 sur la scène du Théâtre Édouard VII. Ils interprètent ensemble Encore un instant, une pièce écrite par Fabrice Roger-Lacan, et mise en scène par l'inévitable Bernard Murat (Le Prénom) aussi directeur du théâtre.



Les comédiens n'avaient plus joué sur la même scène depuis près de 10 ans. Ils avaient joué en 2007 Faisons un rêve, de Sacha Guitry. "On pense ensemble au même rythme et à la même vitesse, on est complices grâce à ça", confie Michèle Laroque

Dans la pièce, les deux comédiens jouent un couple séparé par la mort. Julien n'est plus de ce monde mais grâce à la magie du théâtre et de la scénographie, il est toujours présent, dans l'ombre, et observe sa femme, Suzanne, se faire courtiser.

Ils s'accordent tous les deux sur la puissance du théâtre et l'amour de leur métier. "Le spectacle est différent chaque jour parce que le public décide d'une salle à une autre, il joue avec nous", explique François Berléand. "On les entend écouter", renchérit Michèle Laroque dans le même élan.



Très proches à la vie comme à la scène, les deux amis ont aussi en commun un titre honorifique : la Légion d'honneur. François Berléand est officier et Michèle Laroque sera bientôt chevalier. Et qui lui remettra la décoration ? François Berléand.