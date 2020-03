publié le 23/03/2020 à 13:11

Un cri de colère. 60.000 médecins hospitaliers, venus de toute la France et de toute spécialité, interpellent les Français pour que leur quotidien ne soit plus celui d’avant. Dans Le Parisien, ils reprennent ces trois mots, devenus le slogan du confinement : "Restez chez vous". Aucun soignant n’est cité nommément. C'est comme une profession qui fait bloc et qui agit ensemble.

Au-delà de mobiliser les Français à respecter les règles du confinement, les signataires de cette tribune interpellent Emmanuel Macron et le gouvernement. Ils leur lancent ainsi un appel à "un respect strict des mesures de confinement à domicile à nos concitoyens sur tout le territoire, accompagné d'une communication plus explicite".

Pour eux, "les dérives" observées "nous apparaissent inacceptables pour la sécurité collective". "Aussi, nous considérons que le non-respect des mesures de confinement imposerait un renforcement de ces mesures", ajoutent-ils.

Nous ne voulons pas avoir à choisir entre les patients à soigner Extrait de la tribune des 60.000 médecins hospitaliers, publiée dans "Le Parisien" Partager la citation





Un médecin signataire, interrogé par le journal, explique : "Nous ne voulons pas avoir à choisir entre les patients à soigner. Nous avons huit jours d’avance sur l’Italie profitez-en". Un sonnette d’alarme pour les consciences relayée tragiquement par ce portrait étalé à la une de nombreux journaux ou dans les première page, celui de Jean-Jacques Razafindranazy, premier médecin urgentiste décédé du coronavirus ce week-end.

Ces 60.000 blouses blanches adressent aussi un message aux Français. "Tous les soignants sont très émus des marques de soutien de l'ensemble de la population chaque soir à 20 heures. Ils le seront encore plus si chacun suit scrupuleusement les règles de vie qui permettront de contenir l'épidémie", expliquent-ils.