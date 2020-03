Confinement : l'INA lance Madelen, sa plateforme de streaming gratuite

publié le 18/03/2020 à 12:28

Nom de code Madelen, comme une madeleine, une madeleine de Proust qu'on dévorerait avec plaisir. L'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel lance ce mercredi 18 mars 2020 sa plateforme grand public pour voir ou revoir les programmes mythiques de la télévision française. Madelen se présente comme un Netflix géant mais dont le contenu est exclusivement patrimonial. Pendant tout le confinement, l'institut a décidé de rendre gratuit son accès au grand public pendant 3 mois.

Madelen fontionne comme une plateforme de streaming, avec des thématiques comme les séries et fictions des documentaires des concerts et spectacles des émissions de débats des cartes blanches (série de programmes courts originaux). "On va prendre par la main l'utilisateur pour l'emmener visiter les programmes de l'INA" explique sur RTL, Antoine Bayet, responsable du département des éditions numériques de l'INA. "il y a des trésors à découvrir, et nous notre travail c'est justement de transmettre ce trésor."



Sur les grosses plateformes, on se retrouve vite enfermé par des algorithmes. Il est vrai que si vous avez tel style de série, on ne vous proposera alors que ce type de série. Sur Madelen, au contraire, derrière chaque contenu, il y a un documentaliste, un journaliste qui éditorialise les contenus : "Sur la plateforme de l'INA dont le catalogue est comparable en nombre à un Netflix, poursuit Antoine Bayet sur RTL, les choix ne sont pas faits par des robots, ce n'est pas parce que vous avez regardé des émissions de Bernard Pivot que vous ne regarderez que des émissions de Bernard Pivot" .

Sur Madelen, pas d'algorithme, mais de la recommandation humaine Antoine Bayet Partager la citation





C'est ce qui fait toute la saveur de ce service, on navigue ainsi d'un Apostrophe en 1984 avec Bernard Pivot et Marguerite Duras, à Vidocq. On frissonnera avec Fantômas, le prince du crime, époque 1980, lorsque Claude Chabrol et Luis Buñuel transposent à l'écran l’œuvre de Pierre Souvestre et Marcel Allain en alliant réalisme et fantastique.



Concerts et pièces de théâtre aussi au programme

Le spectacle occupe également une place importante sur cette plateforme, des concerts comme une sélection "rock en chaîne" de Joe Strummer à The Clash sur la scène du Palace en 1979 en passant par Michel Berger présentant en avant-première Starmania avec Daniel Balavoine et Fabienne Thibault.

Le théâtre, qui a pratiquement disparu de la télé, si ce n'est sur Paris-Première et sur France 2, occupe aussi une place de choix. L'occasion de voir ou revoir des pièces comme Cyrano de Bergerac et Ruy Blas dans la collection de la Comédie Française. Des pièces de boulevard comme Folle Amanda ou des grands classiques comme Andromaque, Britannicus et l’École des femmes.



À côté de ces œuvres "patrimoniales", Madelen va également proposer des documentaires coproduits par l’INA comme des cartes blanches. À voir absolument, celle de Zabou Breitman qui raconte la création de la série culte pour toute une génération : Thierry La Fronde, créée par son père, le scénariste Jean-Claude Deret en 1963. Pour son lancement, et à cause des mesures de confinement imposées à toutes et tous, l'INA a décidé d'offrir gratuitement pendant 3 mois le service Madelen. Il vous en coûtera par la suite 3 euros par mois.