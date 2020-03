Trois livres pour travailler son orthographe à la maison

publié le 13/03/2020 à 07:55

Comment occuper les enfants qui devront rester dès lundi à la maison. Voici 3 livres pour entretenir son orthographe sans se prendre la tête. le premier s'adresse aux plus jeunes (primaire), un petit dessin vaut mieux qu'une grande leçon aux éditions Le Robert.

Sandrine Campese l'autrice a imaginé des moyens d'ortho-graphie pour mémoriser la bonne orthographe d'un mot. Exemple : le mot paix prend un X à la fin. Mais comment s'en souvenir ? tout simplement en imaginant une colombe en vol. Sa forme est celle d'un X, le X essentiel au mot paix. Et ainsi de suite. Un jet ou un get ? remplacez le J par un parapluie, et vous ne vous tromperez plus. C'est un J qui ouvre le mot Jet.

un petit dessin vaut mieux qu'une grande leçon Crédit : Le Robert

Pour les plus grands, (collège), dans Un petit dessin pour ne plus prendre un dromadaire pour un chameau, Sandrine Campese propose cette fois-ci des astuces pour ne plus se tromper entre une mandarine et une clémentine, un marron et une châtaigne... le marron est rond, rond comme la fin du mot.

Un petit dessin pour ne plus prendre un dromadaire pour un chameau Crédit : Le Robert

Dans ce livre de 128 pages, des dessins, mais aussi des conseils, des explications. Chaque mot est décortiqué. Parfois on remonte à la racine du mot. En quelques secondes, l'orthographe est mémorisée, le mot est compris. Une fois le livre refermé, les enfants pourront s'amuser à poursuivre le travail avec d'autres mots qui ne figurent pas dans l'ouvrage. Voilà une autre façon ludique pour entretenir son orthographe !

250 dessins pour ne plus faire de fautes Crédit : Editions L'opportun

Enfin pour les plus grands, au collège, lycée, et même pour les parents, un ouvrage "bible", une référence : 250 dessins pour ne plus faire de fautes aux éditions l'opportun. Encore une fois, plume et pinceau sont associés pour faire appel à la technique de mnémographie. Au XIXe siècle, nous explique l'autrice, le moine allemand Gregor von Feinaigle utilisait cette technique pour enseigner à ses élèves les événements historiques. Dans son ouvrage,

Sandrine Campese a ainsi dressé une liste de mots qui "posent problème", en identifiant LA lettre à l'origine de la difficulté. Un dessin et page de droite, des explications, la racine du mot, l'aide précieuse qui fera de vous (on vous le souhaite) un crack (avec un C comme une couronne de Laurier) en orthographe !