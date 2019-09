Daniel Balavoine: "Je ne suis pas convaincu qu'il restera quelque chose de moi"

et Emilien Vinee

publié le 31/08/2019 à 13:30



Daniel Balavoine n'avait rien pour devenir un chanteur populaire. Ni la voix, ni le physique, ni cette docilité qui facilite les carrières... Malgré tout, il devint une star. Et plus encore: la référence d'une jeunesse qui venait de tourner le dos à l’insouciance...

Daniel Balavoine a vu le jour le 5 février 1952 en Normandie... Une arrivée sur terre qui n'aurait jamais du avoir lieu. Un an auparavant, sa mère avait accouché d'un garçon baptisé Xavier. Emporté par une méningite foudroyante à quatorze mois. Dès lors, sa mère n'avait eu de cesse d'avoir un autre garçon". Je ne serait pas né si mon frère n'était pas mort, je suis né à la place d'un autre" racontera souvent le chanteur, marqué par ce signe précoce du destin.

En 1968, alors que la jeunesse descend dans la rue, Daniel Balavoine met les études entre parenthèses. Bien trop occupé à faire grève et à manifester... Déjà persuadé qu'avant de changer le monde, il faudrait changer la politique. Il se verrait bien lui même engagé dans ce combat et pourquoi pas un jour député de la République. Le meilleur moyen, pense t-il parfois, de défendre ses convictions.

Daniel Balavoine en est désormais convaincu s'il doit faire de la musique, c'est à Paris qu'il doit aller. Et même si là bas, personne ne l'attend, il trouvera,le moyen de se faire entendre.Il en est persuadé. "Daniel voulait absolument réussir, être le meilleur" racontera un jour son frère Guy...

Daniel Balavoine n'a pas un sou en poche. Mais il ne fait aucune concession. Il travaille au cachet comme choriste de Martin Circus ou des Fléchettes, le groupe créé par Claude François et fait partie de la troupe du premier opéra rock monté par Claude-Michel Schonberg, La Révolution Française... Autant dire que le chanteur ne marque pas les imaginations par son allure. Rien d'un sex symbol façon Johnny Hallyday ou Mike Brant devant lesquels les groupies s'évanouissent. Balavoine est un garçon rondouillard, mal coiffé et habillé n'importe comment. En cette année 1973, c'est donc sa voix, et elle seule, qui va faire des miracles. Vous verrez dans cette émission comment ce timbre si particulier rendra Daniel Balavoine célèbre...