Zabou Breitman et Léa Drucker dans A La Bonne Heure !

publié le 03/09/2019 à 13:37

Il y a 6 ans, Zabou Breitman avait déjà monté une pièce de Georges Feydeau, Le système Ribadier à la Comédie Française. En cette rentrée théâtrale 2019, la réalisatrice est de retour sur les planches et met de nouveau en scène une des œuvres les plus mythiques du dramaturge français : La Dame de chez Maxim.

Un vaudeville truculent dont les personnages sont campés entre autres par Léa Drucker. Ce n'est pas la première fois que Zabou dirige la comédienne au théâtre puisqu'elles avaient collaboré ensemble pour Blanc d'Emmanuelle Marie en 2006 et Jeux de scène d’après Victor Haïm 5 ans plus tard. Micha Lescot, André Marcon, Christophe Paou, Eric Prat ou encore Anne Rotger complètent ce magnifique casting. Le spectacle se jouera au Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 10 septembre prochain.

"La Dame de chez Maxim" de Georges Feydeau, mise en scène par Zabou Breitman

L'histoire : Le Docteur Petypon (Micha Lescot), médecin respectable, a fait la fête jusqu'au petit matin chez Maxim. Son meilleur ami le découvre endormi à midi sous un canapé renversé. De la chambre sort la Môme Crevette (Léa Drucker), une danseuse du Moulin-Rouge. Celle-ci est forcée de se faire passer pour sa femme. Elle se pique au jeu et provoque une cascade de quiproquos, d'imbroglios et de coups de théâtre à un rythme effréné.

Créée il y a 120 ans au théâtre des Nouveautés, La Dame de chez Maxim est la plus longue pièce de Georges Feydeau. L'oeuvre est régulièrement à l'affiche au théâtre avec de nouvelles mises en scène comme la saison passée dans une version d'Alain Sachs avec notamment Enora Malagré, Christophe Alévêque et François Rollin. Elle a même été adaptée trois fois au cinéma et a fait l'objet d'un téléfilm.

> Porte Saint-Martin | Teaser "La dame de chez Maxim" [2019]

La Dame de chez Maxim au Théâtre de la Porte Saint-Martin, à partir du 10 septembre. Représentations du mardi au vendredi à 20h. Le samedi à 20h30. Matinée le dimanche à 16h.

