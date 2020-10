publié le 30/09/2020 à 12:20

Un hachoir sur le gâteau d'anniversaire des 50 ans de Charlie Hebdo. Pour son numéro publié ce mercredi 30 septembre, le journal satirique fait référence en Une à l'attaque survenue vendredi 25 septembre devant ses anciens locaux. Un homme avait grièvement blessé au hachoir deux journalistes de la société de production Premières Lignes, en pensant s'en prendre à des membres de l'équipe de Charlie Hebdo.

L'auteur présumé de cet attentat, Zaheer Hassan Mahmoud, un Pakistanais de 25 ans, a été mis en examen et écroué pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste à caractère criminel". Il a déclaré avoir regardé "ces derniers jours des vidéos en provenance du Pakistan" concernant la publication et la republication début septembre par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet, a indiqué le parquet antiterroriste.

Sur la une de Charlie Hebdo, on voit donc un gâteau d'anniversaire avec un hachoir planté dedans. Derrière, un homme encagoulé dit : "Je suis venu pour couper le gâteau". Dans ce numéro, Charlie Hebdo revient sur "un demi-siècle de liberté d'expression", alors que le journal a subi au cours de son existence plusieurs attaques, en particulier l'attentat du 7 janvier 2015.

Charlie fête ses 50 ans !



Retrouvez :



👉 Charlie Hebdo : un demi-siècle de liberté d'expression

👉 Enquête : le bêtisier des services de renseignements, par @LaureDaussy

👉 Entretien avec @Ayaan par @femeninna



En vente demain ! pic.twitter.com/Q0LaklhVW5 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 29, 2020

En plein procès des attentats de 2015, la directrice des ressources humaines de Charlie, Marika Bret, a également dû quitter son domicile le 14 septembre en raison de menaces sérieuses pour sa sécurité.

Au sujet de l'attaque du 25 septembre, Charlie Hebdo a dit sur Twitter apporter "tout son soutien et sa solidarité" à ses confrères de Premières Lignes. "Cet épisode tragique démontre une fois de plus que le fanatisme, l'intolérance [...] sont toujours aussi présents dans la société française", a écrit la rédaction. "Contre le fascisme sous toutes ses formes, il n'y a pas d'autre choix que de continuer à se battre pour nos idées et nos valeurs", ajoute-t-elle.