Attaque près des anciens locaux de "Charlie Hebdo" : ce que l'on sait

publié le 25/09/2020 à 13:28

Une attaque à l'arme blanche a eu lieu dans le XIème arrondissement de Paris, ce vendredi 25 septembre. Un des points d'attaque est la rue Nicolas-Appert, dans le secteur Richard Lenoir : il s'agit de la rue où se trouvaient les anciens locaux de Charlie Hebdo.

Deux personnes sont blessées et en urgence absolue, sans que leur pronostic vital ne soit engagé, selon les dernières informations de RTL. Il s'agit de deux journalistes de la société de production Premières Lignes. Le fondateur de la société audiovisuelle Paul Moreira a déclaré à RTL qu'un des blessés est "sorti de salle de réveil". Mais il n'a pas d'information sur l'autre blessée.

Deux suspects ont été interpellés et sont en garde à vue. Un premier a été arrêté à proximité de la place de la Bastille peu après les faits avec des traces de sang. Une deuxième personne a été interpellée plus tard, selon une source policière.



Le parquet antiterroriste a annoncé être saisi. L'enquête de flagrance est ouverte pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a-t-il précisé.

Le secteur bouclé, les écoles confinées

L'attaque a eu lieu en fin de matinée. L'assaillant s'en serait pris aux deux personnes, devant les locaux de Premières Lignes. Un colis suspect a également été signalé sur place. Les démineurs et la brigade de recherche et d'intervention de Paris ont donc été envoyés sur place mais aucun engin explosif n'a été trouvé.

Pour l'heure, tout le secteur est bouclé et "des milliers d'élèves" des écoles alentour ont été confinés par précaution, a déclaré Ariel Weil, maire du secteur Paris Centre. "Cinq écoles du XIe arrondissement et toutes les écoles des 3ème et 4ème arrondissements ont été confinées. [...] On est en train de fermer les équipements municipaux et les gymnases aussi", a-t-il assuré.

Le Premier ministre Jean Castex a interrompu sa visite en Seine-Saint-Denis pour se rendre au centre de crise au ministère de l'Intérieur, où se trouvait également Gérald Darmanin. Ils doivent ensuite se rendre sur place.

Cette attaque survient alors que la rédaction de Charlie Hebdo a fait l'objet de nouvelles menaces, après que l'hebdomadaire a republié des caricatures de Mahomet le 2 septembre. En début de semaine, la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo, Marika Bret, avait été exfiltrée de son domicile en raison de menaces jugées sérieuses.



En revanche, Premières lignes n'avait jamais reçu de menaces, selon Paul Moreira.