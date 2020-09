publié le 02/09/2020 à 08:12

Il s'en souvient "comme si c'était hier". François Hollande était à la tête du pays lorsqu'en janvier 2015, des terroristes ont tué 17 personnes, la majeure partie des victimes faisant partie la rédaction de Charlie Hebdo.

Invité de RTL ce mercredi 2 septembre, au début du procès des attentats, l'ex-chef de l'État a évoqué ses souvenirs. Et il a notamment expliqué sa décision de se rendre tout de suite sur les lieux de l'attaque de Charlie Hebdo, après le coup de téléphone de l'urgentiste Patrick Pelloux lui décrivant l'horreur de la situation.

"J'ai une décision à prendre : est-ce que je me rends sur les lieux de l'attentat ou est-ce que par précaution, et c'est ce que me demandent les services de sécurité, j'attends ? Et je considère qu'il faut aller sur les lieux parce que l'attaque contre Charlie est une attaque contre la France. Il faut une parole et le plus vite possible", justifie François Hollande.

Tout en respectant "les consignes de sécurité car on l'a bien vu, les terroristes pouvaient être encore autour, ils ont tué Ahmed Merabet en partant et il pouvait y avoir d'autres complices sur place. Mais je pense qu'il était important que les Français aient immédiatement la réaction de leur Président".