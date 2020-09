publié le 22/09/2020 à 22:01

Ce mardi 22 septembre, l'Assemblée a salué le courage de Marika Bret, la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo. Sérieusement menacée, elle a dû quitter définitivement son domicile. En guise de soutien, l'Assemblée a fait une standing ovation à l'évocation de son nom.

En effet, après avoir reçu des "menaces précises et circonstanciées" le 14 septembre, en plein procès des attentats de janvier 2015, la DRH du journal satirique a été contrainte de quitter son logement de manière définitive. "J'ai eu dix minutes pour faire mes affaires et quitter mon domicile. Dix minutes pour abandonner une partie de son existence, c'est un peu court, et c'est très violent. Je ne reviendrai pas chez moi", a-t-elle confié au Point.

Alors aujourd'hui à l'Assemblée nationale, lorsque que le cas de Marika Bret a été évoqué, tout l'hémicycle s'est levé et a fait une ovation à la directrice des ressources humaines, en guise de soutien. "Soyons tous debout, avec Marika Bret, avec Charlie, toujours. La France ne vivra jamais sous le règne de la terreur islamiste" a clamé le député Francis Chouat lors de sa prise de parole.

.@Charlie_Hebdo_: @fchouat (LaREM) revient sur les menaces de mort qui pèsent sur Marika Bret, la DRH du journal satirique et assure de son soutien au Gvt pour ne pas "procrastiner" mais "agir en nommant le mal… de la terreur islamiste" #DirectAN #QAG pic.twitter.com/oeuZWNbiqa — Assemblée nationale (@AssembleeNat) September 22, 2020