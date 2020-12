BTS, Chadwick Boseman, Covid-19... Quels sont les sujets de 2020 sur Twitter ?

publié le 08/12/2020 à 17:45

C'est une tradition pour les grandes plateformes et réseaux sociaux à la fin de l'année : ressortir les statistiques et faire revivre à ses abonnés l'année civile qui vient de s'écouler. 2020 restera certainement dans les mémoires de beaucoup comme une "annus horribilis" avec les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la pandémie de coronavirus.

Dans sa grande rétrospective de l'année 2020, le réseau social Twitter place naturellement cet événement au sommet de son classement des sujets les plus discutés de l'année. "Sans surprise, le top hashtag mondial cette année est #COVID19, celui-ci (ainsi que ses variations) ont été utilisés près de 400 millions de fois à travers le monde. La France ne fait pas exception puisque ce sujet remonte comme le premier sujet de conversation sur la plateforme", note le réseau social dans un communiqué.

Twitter est un outil de communication politique très prisé et tout naturellement les militants s'en sont emparés. En France, le mouvement américain #BlackLivesMatter a trouvé une grande résonnance avec 1,5 million de tweets. Le destin de la minorité musulmane chinoise, les Ouïghours, a aussi dépassé les frontières. "Dans un contexte plus franco-français les hashtags #Macron, #GiletsJaunes et #Municipales2020 sont également fortement remontés dans les conversations cette année", note le réseau social.

Outre les tendances générales, il y a aussi les tweets qui, individuellement, ont été les plus relayés de l'année : en France, on retrouve la vidéo de l'agression du producteur Michel Zecler révélée par nos confrères de Loopsider en novembre dernier, suivi du retour iconique du rappeur Booba. Au niveau planétaire, c'est le tweet annonçant le décès de l'acteur américain Chadwick Boseman (Black Panther) qui a été le plus retweeté dans le monde mais aussi le plus "liké" depuis la création de Twitter en 2006.

Du côté de la culture et des divertissements, Twitter remarque la montée en flèche de plusieurs tendances, amplifiées peut-être par les confinements successifs. On parle 19 fois plus de jeux vidéo cette année par exemple. Le succès de jeux apaisants comme Animal Crossing est à mettre au crédit de cette tendance. Les dernières nées de Sony et Microsoft, la PlayStation 5 et la nouvelle Xbox, ne sont pas étrangères à cet emballement. Côté star et musique, les rois incontestés des réseaux sociaux sont les garçons du groupe BTS qui triomphent aussi en France. "La K-pop représente 6,1 milliards de tweets au cours des 12 derniers mois", déclare Twitter.

Au rayon des séries télé les plus discutées dans le monde, on retrouve des géants bien connus comme Game of Thrones, Grey's Anatomy , Stranger Things ou encore Tiger King. S'ils sont présents dans le top 10 de Twitter, il restent moins performants que l'émission de téléréalité Big Brother Brasil ou des animés japonais Demon Slayer et Haikyū !!.

Côté sport, le PSG réussit l'exploit de se hisser à la dernière place du Top 10 des clubs les plus populaires de Twitter derrière les Lakers, Manchester United ou les équipes stars de Barcelone et Madrid. Ce sont les seuls français du classement.