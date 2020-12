publié le 03/12/2020 à 17:49

La couronne revient cette année à Marseille. Les rappeurs Jul, SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Houari et Solda occupent la première place du Top 10 des clips les plus populaires de l'année en France sur la plateforme YouTube avec le tube Bande organisée. Avec près de 200 millions de vues, ils dominent le classement.

Cette année, la liste des 10 meilleurs clips musicaux est composée à 100% d'artistes français. Trois genres dominent : le rap, le hip hop et le R&B. Les artistes comme Jul, Soolking et Dadju, Soprano ou Ninho sont déjà bien connus et avaient leurs places dans le classement l'an dernier pour certains. Seules Wejdene et Imen Es comptent parmi les révélations de cette année sur YouTube.

Le Top 10 des clips musicaux les plus populaires de 2020 :

1 - Bande Organisée de D'or et de platine

2 - Soolking feat. Dadju - Meleğim [Clip Officiel] Prod by Nyadjiko de Soolking

3 - Naps (feat. Ninho) - 6.3 (Clip Officiel) de Naps

4 - Gambi - Dans l'espace feat. Heuss l'Enfoiré (Clip officiel) de Gambi

5 - Wejdene - Anissa (Clip Officiel) de Wejdene

6 - Lettre à une femme de Ninho

7 - Bosh - Djomb (Clip officiel) de Bosh

8 - Marwa Loud feat. Naza - Allez les gros (Clip officiel) de Marwa Loud

9 - Imen Es feat. Alonzo - 1ère fois (Clip Officiel) d’Imen Es

10 - Soprano - Ninja (Clip officiel) de Soprano

Si on exclut les artistes de la plateforme de vidéo, on remarque que ce sont toujours les grands noms de YouTube qui dominent. Greg Guillotin monte sur la première marche du podium des vidéos les plus vues en 2020. On retrouve ensuite les deux stars du fitness : Juju Fitcats et sa vidéo Clash avec Tibo Inshape. Les valeurs sûres Cyprien, Mcfly et Carlito et Squeezie complètent le classement en France.

La plateforme reste quasi hégémonique sur le marché de la vidéo avec par exemple plus de 40 millions de Français qui ont regardé au moins une vidéo YouTube en juillet 2020 d'après les calculs savants de Médiamétrie. Les internautes passent en moyenne 23 minutes par jour sur YouTube, un chiffre en constante augmentation. Avec 60 nouveaux "millionnaires" , la France compte désormais 360 chaînes avec plus d'un million d'abonnés.