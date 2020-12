Spotify Wrapped 2020 : quels sont les artistes les plus écoutés de l'année ?

publié le 04/12/2020 à 16:28

En cette fin d'année 2020, Spotify, l'un des grands acteurs du streaming musical, régale ses abonnés avec les statistiques annuelles de chacun de ses utilisateurs. Sur la page d'accueil de votre compte, vous pouvez découvrir vos goûts et vos obsessions de l'année 2020 compilés dans le Spotify Wrapped. L'occasion de découvrir : quelle est la chanson que vous avez le plus écoutée, vos genres musicaux préférés et votre Top 5 des artistes de l'année.

Si Spotify propose cette expérience personnalisée qui a envahi les réseaux sociaux en ce début décembre, le service a aussi compilé les goûts de tous les Français. Dans une étude de Spotify et YouGov, on en apprend plus sur les habitudes nationales.

"Les Français ont changé leurs habitudes d’écoute en 2020, ils ont notamment beaucoup écouté des monuments de la chanson française, véritable valeur refuge. Céline Dion et Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman ont accompagné les Français pendant cette année si spéciale et se trouvent dans le Top 100 des artistes les plus écoutés sur Spotify", note le site dans un communiqué. "En 2020 le groupe mythique Téléphone a vu son nombre d’écoutes multiplié par 2 entre 2019 et 2020, et c’est le même constat pour Michel Berger sur la même période. Francis Cabrel a quant à lui enregistré une augmentation de 40% de ses écoutes entre 2019 et 2020, et les a même triplées depuis la sortie de son album en octobre 2020".

Outre ces monuments, la nouvelle scène française triomphe elle aussi sur Spotify. Le classement ressemble de très près aux clips musicaux les plus vus de l'année sur le site YouTube. Les 5 titres les plus écoutés sont :

- Bande Organisée du collectif de rappeurs marseillais dont Jul 13 Organisé

- Blinding lights de The Weeknd

- Angela d'Hatik

- Ne reviens pas de Gradur et Heuss L'Enfoiré

- Lettre à une femme de Ninho

On retrouve aussi ces stars de la scène rap dans les Top 5 des albums de l'année (Les Derniers Salopards de Maes, M.I.L.S. 3 de Ninho, Les étoiles vagabondes: expansion de Nekfeu, Poison ou antidote de Dadju et enfin Chaise pliante d'Hatik) et le Top 5 des artistes de l'année (Ninho, Jul, Maes, PNL et Dadju).

Où sont les femmes ?

Un top 5 100% masculin qui éclipse la création féminine qui a été très dynamique aussi cette année. "Dans le Top 5 des artistes féminines les plus écoutées en France, on retrouve Aya Nakamura, juste devant Billie Eilish et Angèle. Pour clôturer ce classement, c’est Dua Lipa qui prend la 4e place devant Vitaa. La chanteuse lyonnaise obtient la 5e place avec sa collaboration avec Slimane", note le communiqué de Spotify.

Dans le monde, le Top 5 des artistes les plus écoutés de l'année sont Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice World et The Weeknd. Les 5 titres les plus populaires sont : Blinding lights de The Weeknd, Dance Monkey de Tones and 13, The box de Roddy Ricch, Roses d'Imanbek et Don't Start Now de Dua Lipa.