Britney Spears : son père Jamie Spears qualifie le #FreeBritney de "blague"

publié le 03/08/2020 à 13:58

Depuis plusieurs semaines, les fans de Britney Spears sont inquiets. Ils et elles sont persuadés que la chanteuse est en danger. Le #FreeBritney, créé en 2009 est alors revenu très populaire sur les réseaux sociaux à la mi-juillet. La communauté de la chanteuse pense qu'elle est retenue contre son gré par son père Jamie Spears.

Depuis plus de 10 ans, Britney Spears est sous la tutelle de son père, après sa descente aux enfers. "BritBrit" ne peut désormais plus sortir de sa maison, conduire sa voiture, dépenser son argent ou encore prendre ses propres décisions professionnelles sans l'accord de son père. Le 22 août prochain aura lieu la prochaine audience concernant cette tutelle. Avant cela, Jamie Spears a tenu à s'exprimer au média américain Page Six, afin de mettre les points sur les I.

"Toutes ces complotistes ne savent rien. Personne n'a aucun indice. C'est à la Cour Californienne de décider ce qu'il y a de mieux pour ma fille et à personne d'autres. Ce n'est l'affaire de personne d'autre", commence-t-il. "Chaque année devant la Cour je dois montrer chaque centime dépensé, comment pourrais-je voler quelque chose ?", poursuit-il en balayant les accusations des fans, pensant qu'il profite de la fortune colossale de sa fille, à laquelle elle n'a pas accès puisqu'elle est sous tutelle.

Un coup de gueule prononcé

Dans la suite de son entretien, Jamie Spears écorche les personnes mobilisées avec le #FreeBritney, le qualifiant de "blague" : "Des gens sont harcelés et menacés de mort. C'est horrible, nous ne voulons pas de ce genre de fans. J'aime ma fille. J'aime tous mes enfants, mais c'est notre affaire et c'est privé".