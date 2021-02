Britney Spears : la chanson qui a relancé le #FreeBritney ?

publié le 10/02/2021 à 22:00

Depuis plusieurs jours surgit de nouveau sur les réseaux sociaux le "#FREEBRITNEY". Il a été relancé à la suite de la diffusion d’un documentaire aux Etats-Unis, intitulé Framing Britney Spears ("Framing" est un double sens qui veut dire à la fois "encadrer" et "piéger"). Il revient sur la carrière de la chanteuse américaine mais enquête aussi sur le régime de tutelle sous lequel Britney Spears vit depuis 12 ans. Une décision judiciaire qui a désigné son père, Jamie Spears, comme tuteur légal.

Aujourd'hui, la chanteuse âgée de 39 ans doit obtenir un accord parental pour presque toutes ses décisions, comme prendre un avion ou faire un achat. Tous les faits et gestes sont contrôlés par son père. Et pour ses fans, la chanteuse serait en danger, maintenue contre son gré sous l’emprise de ce père qui profiterait d’elle et dont elle aurait peur.

Mais avant d'être dans la tourmente, celle que l’on surnommait "la petite fiancée de l’Amérique" soulevait les foules. Dans Bonus Track, Eric Jean-Jean revient sur les plus grands tubes de la carrière de la chanteuse. Parmi eux, un tube, sorti l'année dernière, qui a notamment relancé la polémique auprès de ses fans...

Un tube qui relance le débat

Si en France, c'est grâce à Baby One More Time que le public découvre la jeune Britney Spears, sa voix et ses tubes vont rapidement se propager. Sometimes (1999), Oops I Did It Again (2000) ou encore Womanizer (2008)... Autant de titres qui feront de Britney Spears la star internationale qu'elle est devenue. Mais c'est ses fans, soutient indéfectible, qui vont relancer la polémique sur cette fameuse décision juridique, lors de la sortie d'un de ses derniers titres, l'année dernière...

En 2019 sort donc un inédit, Swimming in the stars, qui aurait été enregistré lors des sessions d’enregistrements de son 9e album, Glory, sorti en 2016. Mais ce titre crée la polémique. Pour les fans, cette chanson dont la star ne fait pas la promotion, disponible uniquement au départ sur le site de la marque de vêtements "Urban Outfitters", serait en réalité une opération orchestrée par son père, sans l’approbation de sa fille.

Les fans appellent rapidement au boycott du titre, alors que de plus en plus de voix s’élèvent de nouveau contre la mise sous tutelle de la chanteuse. Et si pour l’instant, la justice a décidé de ne pas retirer immédiatement Jamie Spears de son rôle de responsable des affaires de la chanteuse, c'est une entreprise financière qui a été nommée comme cotutrice. Et la prochaine audience, prévue ce 11 février, continuera surement de faire parler...