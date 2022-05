Britney Spears annonce qu'elle a fait une fausse couche

Britney Spears n'est plus enceinte. Ce 14 mai 2022, la chanteuse a annoncé sur son compte Instagram qu'elle avait fait une fausse couche. "C'est avec une immense tristesse que nous devons vous annoncer que nous avons perdu notre bébé miracle au début de cette grossesse", écrit la chanteuse et son compagnon Sam Ashgari qui co-signe le message.

"C'est une épreuve dévastatrice pour tous les parents. Nous aurions peut-être dû attendre avant d'annoncer que nous attendions un enfant, mais nous étions si impatients de partager cette bonne nouvelle", continuent-ils.

"Notre amour l'un pour l'autre est notre plus grande force. Nous continuerons à essayer d'agrandir notre si belle famille. Nous vous remercions tous pour votre soutien et nous vous demandons de bien vouloir respecter notre vie privée dans cette période difficile", concluent-ils.

Le couple avait annoncé attendre un enfant, le premier du couple et le troisième pour la chanteuse en avril (elle a eu deux fils Sean Preston Federline né en 2005 et Jayden James Federline né en 2006 avec Kevin Ferdeline).

Britney Spears s'est battue pour retrouver son indépendance et ses droits reproductifs pendant son combat judiciaire pour lever sa tutelle. Pendant 13 ans, elle a été contrainte de porter un stérilet. "Je veux avoir une vraie vie", a-t-elle déclaré devant la cour en juin 2021. "Je veux pouvoir me marier et avoir des enfants. On m'a dit qu'en raison de ma mise sous tutelle, je ne pouvais pas le faire (...) Je pourrais essayer d’avoir un autre enfant, mais cette soi-disant équipe ne me laissera pas aller chez le médecin, parce qu’ils ne veulent pas que j’aie d’enfants, d’autres enfants. Je suis fatiguée de me sentir seule. Je mérite les mêmes droits que n’importe qui", avait-elle déclaré.

